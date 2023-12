Napoli: carabinieri aprono in città una "Stanza tutta per sé" per le donne vittime di violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stata inaugurata questa mattina, presso la caserma dei carabinieri Podgora, sede del comando Gruppo carabinieri di Napoli e della compagnia Stella, una nuova “Stanza tutta per sé” dedicata all’accoglienza e all’ascolto delle vittime di violenza di genere. L’iniziativa rientra nell’ambito del protocollo nazionale sottoscritto il 22 novembre 2019 tra il Comando generale dell’Arma dei carabinieri e la presidenza dell’associazione Soroptimist international Italia. La “stanza tutta per sé” è un ambiente riservato all’ascolto e alla denuncia, allestito con arredi più accoglienti e caldi, distinti da quelli degli uffici generalmente utilizzati per la raccolta delle denunce. In linea con gli obiettivi del protocollo, il Soroptimist club Napoli ha donato gli arredi e i materiali informatici per la realizzazione della “Stanza” offrendo mobili, illuminazione e arredi che richiamano quelli di un ambiente domestico più che quelli di un ufficio di polizia. Questo per favorire l’empatia tra le vittime e gli operatori della sicurezza, secondo un modello di dialogo già efficacemente assimilato e sperimentato nelle pratiche operative dell’Arma. (segue) (Ren)