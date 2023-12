Napoli: carabinieri aprono in città una "Stanza tutta per sé" per le donne vittime di violenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La “Stanza” della Podgora, la quarta della provincia di Napoli dopo quelle di Capodimonte, Caivano ed Ercolano, va ad inserirsi in un contesto territoriale che abbraccia l’intera provincia e si trova nel cuore di Napoli. Progetti di questo spessore si affiancano alle importanti iniziative adottate dall’Arma dei carabinieri, con l’istituzione, a livello nazionale sin dal 2009, di una sezione “Atti persecutori” nell’ambito del raggruppamento investigazioni scientifiche, con la realizzazione di una rete nazionale periferica di personale specializzato nella violenza di genere e con la diffusione di un Prontuario tecnico-operativo che fornisce al personale un riferimento qualificato per la gestione dei casi. Di grande utilità si è rivelato nel territorio della provincia napoletana il “Mobile angel”, lo smartwatch che lo scorso 18 novembre ha concluso con successo il primo anno di sperimentazione garantendo alle vittime un contatto immediato con le Centrali operative dell’Arma, allertando i Carabinieri in caso di pericolo con un semplice click. (Ren)