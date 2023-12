Ue: Eurobarometro, cresce scetticismo tra cittadini italiani su benefici appartenenza a Unione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre sette cittadini europei su dieci (il 72 per cento) ritengono che il loro Paese abbia tratto beneficio dall'appartenenza all'Ue. È quanto emerge dagli ultimi risultati dell'Eurobarometro, pubblicato oggi dal Parlamento europeo in vista delle prossime elezioni europee. I motivi principali citati dagli intervistati sono il contributo dell'Ue al mantenimento della pace e al rafforzamento della sicurezza (34 per cento) e il miglioramento della cooperazione tra i Paesi dell'Unione (34 per cento). Il dato sui benefici dell'appartenenza all'Unione scende al 57 per cento per quanto riguarda i cittadini italiani, in calo rispetto al 61 per cento rilevato nell'indagine di novembre dello scorso anno, quando i cittadini con giudizio negativo sull'appartenenza all'Unione erano il 32 per cento, contro il 37 per cento dell'ultimo sondaggio. Per i cittadini italiani, il maggiore beneficio deriva dall'avere una voce più forte nella politica estera (31 per cento), si legge in una nota del Parlamento europeo. In base ai risultati, anche l'immagine dell'Ue è rimasta stabile dal marzo di quest'anno, con il 45 per cento dei cittadini dell'Unione che ha un'immagine positiva, il 38 per cento ha un'immagine neutra e il 16 per cento ha un'immagine negativa. In Italia, i dati scendono al 43 per cento di cittadini con un'immagine positiva, il 17 per cento negativa e il 39 per cento neutra. (segue) (Beb)