Ue: Eurobarometro, cresce scetticismo tra cittadini italiani su benefici appartenenza a Unione (2)

- Fra le priorità da affrontare per il Parlamento europeo, più di un terzo dei cittadini dell'Ue considera prioritaria la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (36 per cento contro il 32 per cento in Italia) e la salute pubblica (34 per cento, 38 per cento in Italia). Seguono la lotta contro il cambiamento climatico (29 per cento contro il 25 per cento in Italia) il sostegno all'economia e la creazione di nuovi posti di lavoro (29 per cento contro il 41 per cento in Italia), mentre l'interesse verso i temi della migrazione e dell'asilo (18 per cento contro il 20 per cento in Italia), attualmente in nona posizione, è aumentato di sette punti percentuali rispetto all'autunno dello scorso anno. Come si evince anche dalle priorità politiche, il disagio socio-economico colpisce ancora molti europei, anche se gli indicatori sono leggermente migliorati nel corso degli ultimi sei mesi. (segue) (Beb)