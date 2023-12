Ue: Eurobarometro, cresce scetticismo tra cittadini italiani su benefici appartenenza a Unione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 73 per cento degli intervistati (6 punti percentuali in meno rispetto alla primavera del 2023) pensa che il proprio tenore di vita diminuirà nel prossimo anno. Oltre un terzo degli europei (37 per cento) ha difficoltà a pagare le bollette, a volte o per la maggior parte del tempo. Per quanto riguarda le prossime elezioni europee, la maggioranza dei cittadini dell'Unione (57 per cento) si definisce interessata, un risultato stabile rispetto alla primavera del 2023, in aumento di un punto percentuale, e superiore di 6 punti rispetto all'autunno 2018, prima delle ultime elezioni europee del 2019. Il 68 per cento dichiara che sarebbe propenso a votare se le elezioni europee si tenessero tra una settimana - nove punti in più rispetto all'autunno 2018. Il dato scende al 62 per cento per gli italiani, in aumento rispetto al 58 per cento dello stesso periodo nella passata legislatura. (Beb)