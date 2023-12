I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gabon-Camerun: leader militare Nguema atteso a Yaoundé per visita lampo - Il leader militare e presidente di transizione del Gabon, Brice Oligui Nguema, è atteso oggi all’aeroporto internazionale di Yaoundé, in Camerun, dove effettuerà una rapida visita ufficiale. Lo riferisce “Rfi”. L’uomo forte del Gabon, salito al potere con il colpo di Stato del 30 agosto, sarà ricevuto nel primo pomeriggio dal presidente camerunese Paul Biya, il cui governo aveva condannato il golpe. Secondo alcune fonti, la visita servirebbe ad appianare alcune tensioni emerse fra Libreville e Yaoundé proprio in occasione dell’azione di forza contro l'ora deposto presidente Ali Bongo. Se gli analisti attendono quindi da parte della giunta gabonese un’ulteriore giustificazione del golpe, come già fatto in altre visite regionali di Nguema, fonti della presidenza di Yaoundé hanno definito l’incontro necessario per mantenere “un dialogo costruttivo” tra Yaoundé e Libreville, così come con tutti i Paesi della subregione. In occasione della visita l'Alto commissario del Gabon in Camerun ha invitato la comunità gabonese a mobilitarsi e ad accogliere nel migliore dei modi il loro presidente Oligui Nguema, che trascorrerà solo poche ore sul suolo camerunese. Subito dopo l'udienza con il presidente Paul Biya, infatti, il generale del Gabon tornerà direttamente a Libreville. (segue) (Res)