I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

- Sierra Leone: tentato golpe, arrestata guardia del corpo ex presidente Koroma - Le autorità della Sierra Leone hanno arrestato una guardia del corpo dell'ex presidente Ernest Bai Koroma accusata di essere coinvolta nel tentativo di colpo di Stato del mese scorso. Amadu Koita, un ex soldato, è stato arrestato lunedì insieme a due agenti di polizia accusati di dargli ospitalità, secondo quanto riferito ai media dal ministro dell'Informazione della Sierra Leone, Chernor Bah, il quale ha aggiunto che Koita "era in cima alla lista dei ricercati". Lo scorso 26 novembre uomini armati hanno fatto irruzione in un'armeria e in diverse prigioni della capitale Freetown, liberando quasi 2 mila detenuti. Secondo l'esercito, almeno 19 persone, tra cui 13 soldati, sono morte nelle violenze. La detenzione di Koita e dei suoi complici porta a 60 il numero totale degli arresti avvenuti in relazione al tentato golpe. Ieri il governo ha annunciato di aver arrestato 57 persone, tra cui 37 militari, 10 civili, quattro militari licenziati, cinque agenti di polizia e un agente di polizia in pensione. (segue) (Res)