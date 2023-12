I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: rimpatriati 19 cittadini sudafricani che erano stati evacuati in Egitto da Gaza - Diciannove sudafricani che erano rimasti intrappolati a Gaza dallo scoppio della guerra con Israele, lo scorso 7 ottobre, sono tornati sani e salvi a casa. Secondo quanto riferito alla stampa dal direttore generale del ministero degli Esteri, Zane Dangor, i cittadini sudafricani sono arrivati all'aeroporto di Johannesburg martedì pomeriggio a bordo di un volo proveniente dal Cairo. Il gruppo era stato inizialmente evacuato in Egitto attraverso il valico di Rafah, dopo aver ottenuto l'approvazione delle autorità israeliane. Dangor ha affermato che l'agenzia continuerà a lavorare per evacuare in sicurezza i cittadini sudafricani che si trovano ancora a Gaza, senza specificare quanti ne siano. (segue) (Res)