I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sahel: Ciad e Mauritania aprono la strada allo scioglimento dell'alleanza anti-jihadista del G5 - Il Ciad e la Mauritania, i due restanti membri dell’ormai defunta alleanza G5 dell’Africa occidentale, hanno affermato che stanno aprendo la strada allo scioglimento ufficiale del gruppo anti-jihadista dopo che gli altri tre Paesi fondatori - Mali, Niger e Burkina Faso - hanno annunciato la loro uscita. In un comunicato congiunto, i governi di Ciad e la Mauritania "prendono atto e rispettano la decisione sovrana" del Burkina Faso e del Niger di lasciare l'alleanza, seguendo le orme del Mali. "Attueranno tutte le misure necessarie in conformità con la convenzione fondatrice del G5, in particolare l'articolo 20", si legge nella dichiarazione. L'articolo 20 afferma che l'alleanza può essere sciolta su richiesta di almeno tre Stati membri. Domenica scorsa i governi di Burkina Faso e Niger, entrambi guidati da giunte militari salite al poter con dei colpi di Stato, hanno ufficializzato la loro uscita da tutti gli organismi del gruppo regionale per la cooperazione in materia di sicurezza istituito nel 2014, sostenendo che “non riesce a raggiungere i suoi obiettivi” e ostacola le aspirazioni nazionali e serve “interessi stranieri”. Il Mali, altro Paese teatro di un colpo di Stato, ne era già uscito nel maggio del 2022. Secondo i governi golpisti di Ouagadougou e Niamey, la decisione è già operativa dal 29 novembre. I due Paesi, insieme al Mali, si sono già uniti in un accordo di mutua difesa lanciando il 16 settembre l’Alleanza degli Stati del Sahel (Aes). (Res)