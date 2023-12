I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: Maduro ordina alle imprese energetiche di assegnare licenze nel Territorio Esequibo - Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha incaricato le compagnie energetiche nazionali di concedere licenze petrolifere nel Territorio Esequibo, dando alle imprese che hanno avviato contratti con la Guyana "tre mesi di tempo" per ritirarsi. Maduro ha sollecitato la creazione della "divisione Pdvsa-Esequibo" perché, "immediatamente, si proceda a concedere le licenze operative per l'esplorazione e lo sfruttamento di petrolio, gas e miniere in tutta la regione". Inoltre, il parlamento controllato dalle forze di governo (Assemblea nazionale, An) esaminerà una legge speciale "per proibire qualsiasi transazione a tutte le imprese che lavorano sotto la concessione della Guyana", ha aggiunto Maduro avvertendo le ditte che hanno "tre mesi per ritirarsi". Rispettato il termine, ha precisato, "saremo aperti al dialogo". Gli annunci seguono la vittoria schiacciante dei "sì" al referendum consultivo indetto domenica per rivendicare sovranità del territorio conteso, e arrivano un paio di mesi dopo che la Guyana ha concesso licenze di esplorazione a sei imprese petrolifere internazionali, tra cui la statunitense Exxon e la francese TotalEnergy. Pronta la risposta del presidente della Guyana, Irfaan Ali, pronto a chiedere "un'azione appropriata" al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite: "Le azioni disperate del presidente (del Venezuela, Nicolas) Maduro sfidano il diritto internazionale e rappresentano una grande minaccia per la pace e la sicurezza internazionali", ha detto. (segue) (Res)