I fatti del giorno - America latina (4)

- Colombia: governo ufficializza rientro nell'Unione delle nazioni sudamericane - Dopo cinque anni di assenza, la Colombia tornerà a far parte dell'Unasur (Unione delle nazioni sudamericane). Lo ha fatto sapere il ministero degli Esteri parlando di una decisione che "risponde all'impegno del Paese a perseguire l'unità regionale", in linea con il volere del presidente della Colombia, Gustavo Petro, di "rafforzare i legami di collaborazione in America del sud". Bogotà aveva lasciato il blocco regionale nel 2018, per volere dell'allora presidente, Ivan Duque, fortemente critico con il governo del Venezuela. "Ci congratuliamo con il popolo e il governo della Repubblica della Colombia e con il suo presidente, Gustavo Petro, per aver ufficializzato il rientro del Paese nell'Unasur, con i relativi diritti e obblighi", si legge in una nota dell'ente sudamericano. (segue) (Res)