I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Messico: colloquio ministri Esteri, al centro rafforzamento della cooperazione - La Cina vuole promuovere la sua relazione con il Messico da una prospettiva strategica e a lungo termine, sulla base del rispetto reciproco e di un trattamento paritario. Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, al termine di un colloquio avuto ieri a Pechino con l’omologa messicana, Alicia Barcena, alla sua prima visita ufficiale nel Paese asiatico. L’incontro fa seguito a quello tenuto il 16 novembre dai due capi di Stato, il cinese Xi Jinping e il messicano Andres Manuel Lopez Obrador, a margine del vertice per la Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) di San Francisco. Ricordando che quest’anno ricorre il decimo anniversario del partenariato strategico onnicomprensivo Cina-Messico, Wang ha invocato un aumento della cooperazione soprattutto sul fronte commerciale e culturale. I due Paesi, ha aggiunto, dovrebbero allineare le loro rispettive strategie di sviluppo e cooperare alla costruzione congiunta della Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri). Parte del colloquio è stata dedicata al conflitto tra Israele e il gruppo islamista palestinese Hamas. (Res)