© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia-Libia: ambasciatore Younes sottolinea importanza Trattato di amicizia e partenariato - L'ambasciatore libico a Roma, Muhannad Younes, ha sottolineato oggi l'importanza dell'accordo bilaterale tra Libia e Italia che si basa sul Trattato di amicizia e partenariato stipulato tra i due Paesi nel 2008. Nel suo intervento all'evento "Libia e Italia, crescere insieme", in corso a Roma, Younes ha espresso la sua speranza affinché "questo sia solo il primo di una serie di incontri e di programmi, attraverso la collaborazione tra settore privato e pubblico, in un piano strategico articolato che prende in considerazione la realtà di entrambi i Paesi". Il diplomatico libico ha evidenziato il sostegno delle autorità dei due Paesi a "superare gli ostacoli interni, locali e regionali in questo percorso congiunto". L'Italia è il "nostro primo partner strategico e commerciale, superando di gran lunga le grandi super potenze e i paesi regionali", ha detto Younes, aggiungendo che "il 20 per cento del fabbisogno energetico dell'Italia viene dalla Libia". Infine, l'ambasciatore ha sottolineato che "la sfida di ognuno dei due Paesi è una sfida comune", non solo su un piano economico, ma su tutti i piani. (segue) (Res)