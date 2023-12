I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia-Libia: ambasciatore Alberini, commercio può contribuire a ripresa libica - Il commercio e gli affari possono contribuire alla stabilizzazione e alla riunificazione della Libia, e l'evento "Libia e Italia, crescere insieme" si inserisce nel percorso di ripresa libica che potrà avere influenze positive su tutta la regione. Lo ha detto oggi l'ambasciatore d'Italia a Tripoli, Gianluca Alberini, in un videomessaggio trasmesso all'evento in corso a Roma, organizzato dalla Camera di commercio italo-libica, con la partnership dell’ambasciata di Libia in Italia, Eni (presente nel Paese nordafricano dal 1959) e Sparkle (che ha firmato un memorandum d’intesa con l’Ente per le poste e telecomunicazioni libiche a giugno scorso), in collaborazione con Unioncamere, Confindustria Assafrica e Mediterraneo, Joint Italian Arab Chamber of Commerce (Jiacc), Promos Italia. "Desidero trasmettervi da Tripoli la mia vicinanza e quella dell'ambasciata. Libia e Italia sono unite da tratti comuni della cultura mediterranea che ci avvicina e ci fa lavorare insieme", ha affermato Alberini, aggiungendo: "Oltre alla storica presenza delle aziende nel settore energetico, si è consolidata negli anni la presenza nei settori delle infrastrutture, del digitale, dell'agroalimentare". "A queste si aggiungono numerose aziende libiche, attive nel commercio e testimoni della rinascita del settore privato", ha dichiarato il diplomatico italiano, spiegando che "lo stesso modello di sviluppo dell'Italia, basato sulle piccole e medie imprese", è replicabile in Libia e sta già dando buoni risultati. Alberini ha ricordato infine: "Siamo riusciti a riavviare dopo un decennio il volo diretto Tripoli-Roma". (segue) (Res)