I fatti del giorno - Nord Africa (3)

- Migranti: colloqui Libia-Ue a Bruxelles sulla “One Desert Initiative" - Il vicepresidente libico, Moussa al Kuni, ha incontrato a Bruxelles l'Alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, per colloqui incentrati sulle migrazioni illegali e sull'iniziativa One Desert Initiative”, un progetto regionale per coordinare gli sforzi di cooperazione transfrontaliera nella delicata area del Sahel e che coinvolge in prima linea Burkina Faso, Ciad, Libia, Mali, Mauritania e Niger. Una nota ufficiale libica spiega che Kuni ha evidenziato l'unità geografica e storica tra i paesi della regione del Sahel, sottolineando l'importanza di elaborare rapidamente una road map per la cooperazione tra Libia e Unione Europea. Questa collaborazione dovrebbe mirare ad affrontare le sfide derivanti dai disordini e dai cambiamenti nei paesi vicini alla Libia, in particolare nel sud, prima di estendersi al bacino del Mediterraneo e all'Europa. (segue) (Res)