Libia: migranti, delegazione europea a Tripoli per audit progetto Sibmmil

- Una delegazione tecnica della Corte europea incaricata di verificare i conti del Fondo di emergenza per lo sviluppo dell'Unione europea per l'Africa è arrivata ieri nella capitale della Libia, Tripoli, per valutare il sostegno fornito al Paese nordafricano nel campo della lotta all'immigrazione. Lo ha riferito il ministero dell'Interno del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia. La delegazione europea ha visitato ieri il punto di sbarco dei migranti presso il porto marittimo di Tripoli dell'Amministrazione generale per la sicurezza costiera e la sede dell'Agenzia per la lotta all'immigrazione illegale. Il ministero dell'Interno ha spiegato che sono stati valutati "il sostegno fornito dall'Unione europea allo Stato libico nel campo della lotta all'immigrazione clandestina e della sicurezza delle frontiere, nonché il sostegno fornito alle autorità di sicurezza interessate da tali questioni”. La delegazione sta svolgendo un audit del progetto “Support to Integrated Border and Migration Management in Libya” (Sibmmil). (Lit)