Mar Nero: la Romania lavorerà allo sminamento insieme alla Turchia e alla Bulgaria

22 luglio 2021

- La Romania eliminerà le mine nel Mar Nero insieme alla Turchia e alla Bulgaria. Lo ha annunciato il ministro della Difesa di Bucarest all’emittente televisiva "Digi24". "Il Mar Nero è un'area strategica e il nostro Paese si prepara a partecipare alla neutralizzazione delle mine marine insieme alla Turchia e alla Bulgaria. Questo mese arriverà in Romania il primo delle due navi cacciamine acquistate dal Regno Unito. In questo modo da supplire alla mancanza di sottomarini", ha detto il ministro in visita negli Stati Uniti insieme al primo ministro Marcel Ciolacu. "Innanzitutto, la Romania cerca da tempo di indicare la regione del Mar Nero, come una regione di interesse per l'Alleanza, per il fianco orientale e per l'Unione europea. Come sapete, a Vilnius è stato chiaramente specificato che il Mar Nero è di particolare importanza alla luce del comportamento della Russia e del fatto che la Russia ha ingiustificatamente attaccato un altro Stato in violazione delle leggi internazionali. Ecco perché qui a Washington questo argomento è stato ovviamente all'ordine del giorno delle discussioni”, ha detto Tilvar. “La Romania è stata toccata dalla situazione in Ucraina, mi riferisco al fatto che sono state identificate e trovate mine sul Mar Nero. Quando la Russia ha effettuato un attacco con droni alle strutture portuali dell'Ucraina, ci sono stati resti di droni che sono caduti nel nostro territorio nazionale, ed era normale che suscitasse preoccupazione, anche in relazione alla regione del Mar Nero”, ha aggiunto il ministro.(Rob)