Grecia-Turchia: Erdogan, non c’è problema che non possa essere risolto attraverso dialogo

- Non c’è un problema tra la Turchia e la Grecia che non possa essere risolto attraverso il dialogo, basato sulla reciproca buona volontà. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in un’intervista al quotidiano “Kathimerini”, in vista del Consiglio di cooperazione ad alto livello che si terrà domani ad Atene. “A Mitsotakis (il primo ministro greco) dirò questo: amico mio, non ti minacceremo se tu non minacci noi. Rafforziamo la fiducia tra i nostri due Paesi. Incrementiamo la cooperazione bilaterale in ogni settore, economia, commercio, trasporti, energia, sanità, tecnologia, istruzione. Mostriamo cura e interesse reciproci per il patrimonio storico e culturale dei nostri Paesi”, ha spiegato Erdogan. “Che si tratti delle questioni nell’Egeo, della lotta congiunta contro l’immigrazione illegale o dei problemi attuali della minoranza turca in Grecia, non c’è problema che non possiamo risolvere attraverso il dialogo, basato sulla reciproca buona volontà”, ha aggiunto il presidente della Turchia. Erdogan ha inoltre osservato che i rispettivi popoli hanno dato un “forte sostegno” nelle elezioni che si sono tenute quest’anno in Turchia e Grecia. Grazie a questo, ha detto il presidente turco, “possiamo compiere passi forti e costruttivi”. (Gra)