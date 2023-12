Turchia-Grecia: Erdogan, non abbiamo mai visto Atene come rivale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia non ha mai visto la Grecia come una rivale o una nemica. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in un’intervista al quotidiano “Kathimerini”, in vista del Consiglio di cooperazione ad alto livello che si terrà domani ad Atene. “La Grecia è un membro prezioso dell’Alleanza di cui facciamo parte. Inoltre, siamo Paesi vicini, rimarremo vicini, dobbiamo rispettare reciprocamente i diritti e gli interessi vitali degli altri. Il popolo greco, con il quale conviviamo da secoli, sa bene quanto siamo amorevoli quando tendiamo la mano in segno di amicizia. Conosce molto bene la tolleranza e l'onestà della nostra cultura”, ha affermato Erdogan. “Vogliamo rafforzare le nostre relazioni sulla base della comprensione reciproca e vivere pacificamente. Siamo un Paese che ha dimostrato più volte che quando diciamo questo non lo diciamo solo per dire qualcosa”, ha aggiunto il presidente turco. (Gra)