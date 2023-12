Algeria: opposizione mette in guardia contro ingerenze governo nei partiti politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Raggruppamento per la cultura e la democrazia (Rcd), principale partito di opposizione in Algeria, ha lanciato un avvertimento contro presunte interferenze nei partiti politici e ha manifestato sorpresa per la rimozione del primo ministro, Aymem Benabderrahmane, senza la caduta dell'intero governo. In un comunicato emesso dopo una riunione del suo segretariato generale, l'Rcd ha dichiarato che la situazione politica in Algeria "è segnata dall'isolamento, soprattutto per quanto riguarda l'opposizione". Il partito ha interpretato la destituzione di Benabderrahmane come segno di "panico e impotenza del governo nel trovare soluzioni ai problemi del popolo algerino". Contestualmente, l'Rcd ha evidenziato la continua limitazione delle attività dei partiti politici da parte del governo nel quadro del suo programma politico, a soli dodici mesi dalle elezioni presidenziali. L'analisi del disegno di legge sui partiti politici ha rivelato, secondo l'Rcd, le "intenzioni del governo di interferire nelle attività dei partiti". Il partito di opposizione ha richiamato l'attenzione sul rapporto della missione speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani, sottolineando le "continue violazioni dei diritti fondamentali degli algerini, inclusi quelli legati all'esercizio dei diritti umani, alla libertà di espressione e all'organizzazione sindacale". Dal punto di vista economico, l'Rcd ha espresso scetticismo sulla capacità del governo di realizzare la promessa crescita, evidenziando che "il clima imprenditoriale e degli investimenti rimane sotto il controllo di un'amministrazione burocratica". (Ala)