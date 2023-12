Giappone-Usa: firmato memorandum cooperazione contro manipolazione straniera delle informazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone e gli Stati Uniti hanno firmato oggi un memorandum di cooperazione sulla lotta alla manipolazione straniera delle informazioni. Il protocollo è stato siglato da Maki Kobayashi, viceministra degli Esteri giapponese, ed Elizabeth Allen, sottosegretaria di Stato Usa, in occasione della visita di quest’ultima a Tokyo. Il documento definisce la direzione per la futura collaborazione per identificare e contrastare la manipolazione delle informazioni da parte di entità straniere. Lo riferisce una nota del ministero degli Esteri del Giappone.(Git)