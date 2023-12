Mediterraneo: Erdogan, valutare cooperazione può contribuire a sicurezza energetica regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Valutare le opportunità di cooperazione nel Mediterraneo può contribuire alla sicurezza energetica dei Paesi della regione, nonché a risolvere questioni politiche. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in un’intervista al quotidiano “Kathimerini”, in vista del Consiglio di cooperazione ad alto livello che si terrà domani ad Atene. “Il Mediterraneo e l'Egeo sono bacini ricchi di risorse naturali. Nell’attuale contesto internazionale, garantire e mantenere la sicurezza energetica da un punto di vista strategico è diventata una questione fondamentale. In questo senso, soprattutto nel Mediterraneo ci sono possibilità di cooperazione”, ha affermato Erdogan. “L'esistenza o meno di riserve è una questione che può essere determinata in base alla ricerca scientifica e non in base alla mia opinione personale. Da quello che vediamo, ci sono stati e sono in corso studi promettenti su questo argomento”, ha aggiunto il presidente turco. Secondo Erdogan, “l’energia è un elemento di cooperazione e di vantaggio comune tra tutti i Paesi”. “Per questo motivo ho proposto due volte l'organizzazione di un convegno globale sulle opportunità nel Mediterraneo orientale”, ha spiegato il presidente turco. (Gra)