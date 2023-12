Europee: Nevi (FI), impegno per costruire maggioranza con popolari, liberali, conservatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come centrodestra in Italia governiamo bene, abbiamo un programma condiviso, ci siamo impegnati con i cittadini italiani a portarlo avanti e non mi pare che ci siano problemi. Per quanto riguarda l'Europa, se vogliamo che ci sia una maggioranza senza il Partito socialista europeo, dobbiamo necessariamente puntare sul Ppe, che oggi vede Forza Italia protagonista più che mai". Lo ha detto Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia e vicepresidente vicario dei deputati azzurri, intervenendo a Tgcom24. "Penso - ha proseguito - che ci sia la possibilità di fare la cosiddetta 'maggioranza Tajani'. Quando il presidente Tajani fu eletto presidente del Parlamento europeo, si formò una maggioranza di popolari, conservatori e liberali. Ecco, questa maggioranza è l'unica maggioranza possibile senza il Pse: cercheremo in tutti i modi di riformarla, in modo che ci siano politiche europee più attinenti ai nostri valori e ai ideali per i quali combattiamo in Italia tutti insieme", ha concluso.(Rin)