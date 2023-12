Tunisia: ministro Sport, società di scommesse parallele realizzano milioni di euro all’anno illegalmente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Gioventù e dello sport in Tunisia, Kamal Dakish, ha rivelato che agenzie e società di scommesse parallele operano illegalmente e realizzano un fatturato compreso tra 1 milione e i 2milioni e mezzo di euro all'anno, approfittando di alcune lacune nelle leggi finanziarie degli anni passati. Secondo il ministro, che ha parlato nel corso l'audizione parlamentare per l'approvazione del budget 2024, questi esercizi conducono le loro attività illegalmente spacciandosi per servizi mediatici, ma sarebbero in realtà "organizzazioni mafiose". Il ministro ha espresso il suo impegno per regolamentare questo settore emanando una legge in collaborazione con diversi dicasteri, viste le gravi ripercussioni di questo fenomeno, che ha influito negativamente sulle transazioni della Società di promozione sportiva, i cui ricavi sono diminuiti sensibilmente, passando da 40 milioni di euro nel 2015 a poco più di 5 milioni e mezzo nel 2022. (Tut)