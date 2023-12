Sanità: Renzi, legge oblio oncologico bella pagina per le istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione della legge sull'oblio oncologico è "una buona notizia" e "una bella pagina per le Istituzioni: una legge di iniziativa parlamentare che diventa per una volta realtà". Lo scrive nella Enews il leader di Italia viva, Matteo Renzi. "Il Senato ha approvato definitivamente il Ddl sull'oblio oncologico lanciato da vari gruppi parlamentari ma nato essenzialmente per iniziativa di Italia viva (bravissimi Maria Elena Boschi a porre il tema per prima e Ivan Scalfarotto come relatore)", conclude. (Rin)