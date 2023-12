Somalia: centro saudita per soccorso umanitario sigla accordo con Nrc su risposta a siccità e crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I coordinatori del centro di aiuto e soccorso umanitario King Salman (KSrelief) dell’Arabia Saudita hanno firmato un accordo di cooperazione congiunta con il Consiglio norvegese per i rifugiati (Nrc) per migliorare le condizioni di vita dei residenti colpiti dalla siccità e dalle crisi umanitarie in Somalia. Lo riferisce l’agenzia di stampa somala “Sonna”, precisando che al momento della firma dell’accordo - sottoscritto a Riad - erano presenti l’assistente supervisore generale del KSrelief per le operazioni e i programmi, Ahmed Al-Baiz, ed il direttore nazionale dell’Nrc in Somalia, Mohammed Abdi. In base all’accordo verranno perforati 20 pozzi artesiani, costruite pompe elettriche e installato un sistema di energia solare per ciascun pozzo. Saranno inoltre riabilitate sei stazioni idriche dotandole di sistemi di energia solare, nonché con l'installazione e il funzionamento di pompe elettriche. Il progetto sarà attuato in diverse aree della Somalia, in particolare nel Mudug, Nugal, Bari, Sool e Sanaag, regioni situate nello Stato del Puntland. In base alle stime saudite, 130 mila persone beneficeranno di questi lavori. (Res)