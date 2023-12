Serbia: missione osservazione elettorale Parlamento europeo a Belgrado dal 14 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione della missione di osservazione elettorale del Parlamento europeo sarà presente a Belgrado dal 14 al 18 dicembre, in vista delle elezioni che si terranno in Serbia il 17 dicembre. Lo ha annunciato l'eurodeputato e relatore per la Serbia al Parlamento europeo Vladimir Bilcik, citato dal portale d’informazione “Blic”, spiegando che la delegazione sarà guidata da Klemen Groselj. "Penso che abbiamo una delegazione forte, diversi nomi noti che si sono occupati della politica dei Balcani occidentali e rappresentati dei principali gruppi politici", ha affermato l'eurodeputato, sottolineando che la missione di osservazione del Parlamento europeo coopererà strettamente con la missione di osservazione elettorale dell'Ufficio Osce per le istituzioni democratiche e i diritti umani (Odihr) e con i rappresentanti dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. (Seb)