Libia: presidente Consiglio di Stato convoca rappresentati del Fezzan

- Il presidente dell’Alto Consiglio di Stato della Libia, Muhammad Takala, ha discusso con i membri del “Senato” libico provenienti dal sud del Paese degli sviluppi del processo politico in Libia e dell'iniziativa dell'inviato dell'Onu, Abdoulaye Bathily, per riunire attorno a un tavolo i rappresentanti delle principali istituzioni libiche per superare gli ostacoli che si frappongono alle elezioni. Lo stesso organo consultivo libico - che svolge le funzioni di “camera alta” - riferisce che nell’incontro è stato sottolineato “il ruolo delle elite della Libia meridionale nello sviluppo di soluzioni adeguate per il futuro politico, tenendo conto dell'equa distribuzione delle risorse fra le tre regioni” della Libia, vale a dire Tripolitania (ovest), Cirenaica (est) e Fezzan (sud-ovest). (Lit)