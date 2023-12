Treviso: Gdf arresta in aeroporto cittadino straniero ricercato per traffico di sostanze stupefacenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I finanzieri del Comando provinciale di Treviso hanno arrestato, presso l'aeroporto Antonio Canova, un cittadino straniero, proveniente da Malta e diretto in Olanda che, come riporta la nota, "doveva scontare una pena definitiva a sei mesi di reclusione per traffico di sostanze stupefacenti. A tradire il ricercato, partito da La Valletta, che più volte ha ribadito di essere in Italia solo di passaggio, è stata la fretta d'imbarcarsi sul nuovo volo diretto a Eindhoven, nonostante mancassero ancora alcune ore all'apertura del check-in". Invece di riprendere il viaggio è stato portato presso la Casa circondariale di Treviso per l'espiazione della pena. (Rev)