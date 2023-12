Cop28: Cingolani (Leonardo), modello va rivisto, ci sono luci e ombre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Credo che il modello Cop vada rivisto: “temo che 197-200 stati rappresentati in un'unica convention lascino alla fine tutti insoddisfatti”. Lo ha dichiarato l’Amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, in occasione della quarta edizione del “Ceo Talk” organizzato da Rcs Academy e Corriere della Sera. “Ci sono luci e ombre. Alcune decisioni vanno nella direzione di rafforzare il fondo per i Paesi più poveri e altre vedono un disallineamento tra chi sta inquinando molto come gli emergenti e la Cina e quelli più virtuosi come l'Europa ma che non riescono ad incidere sulla CO2 globale”, ha aggiunto. (Rin)