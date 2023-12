Libia-Malta: colloqui a Tripoli su rotte commerciali e turistiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario libico ai Trasporti per gli Affari del trasporto aereo, Khaled Souissi, e l'ambasciatore di Malta in Libia, Charles Saliba, hanno esplorato la prospettiva di migliorare le connessioni marittime commerciali e turistiche tra i due paesi. Durante le discussioni tenute ieri a Tripoli, è emersa un'accentuata volontà da parte del ministero di facilitare tale iniziativa, fornendo tutte le strutture necessarie. Inoltre, l'ambasciatore ha anticipato l'apertura imminente della sezione consolare dell'ambasciata maltese a Misurata e ha segnalato l'avvio di un forum per imprenditori, mirato a potenziare la cooperazione bilaterale in diversi settori. Lo ha riferito lo stesso dicastero libico in una nota pubblicata via Facebook. (Lit)