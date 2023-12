Veneto: assessore Agricoltura, da Lollobrigida rassicurazioni importanti su etichettatura vino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal ministro Lollobrigida sono arrivate rassicurazioni importanti in merito all'etichettatura del vino. Lo ha dichiarato Federico Caner, assessore regionale del Veneto all'Agricoltura che ha rilanciato la preoccupazione per l'obbligo, previsto dal Regolamento della Commissione europea n. 2021/2117 integrato poi con la rettifica di luglio 2023, che si applicherà a quanto prodotto dopo la data dell'8 dicembre. "Ho posto all'attenzione del ministro Lollobrigida la questione sul cambio di etichettatura del vino imposta dalla Commissione europea - ha dichiarato - che rischia di produrre un danno economico impattante ai nostri produttori creando l'ennesimo cavillo burocratico. Dopo l'etichetta sanitaria 'irlandese', ora sotto attacco è la lista degli ingredienti che non potranno più essere solamente indicati con la lettera 'I' e un Qr code, ma con l'intero termine 'ingredienti'. A rischio sono quasi 50 mila stampe già pronte da destinare al macero, perché non conformi alle recenti disposizioni europee che entreranno in vigore già da venerdì 8 dicembre". "L'introduzione e l'applicazione della normativa europea - ha sottolineato Caner - sta generando molto caos: a livello operativo si intuisce che le novità si applicheranno ai vini e prodotti vitivinicoli aromatizzati prodotti dopo tale data, ma il problema, attualmente, è di tipo economico. Il ministro, in occasione di un incontro dei componenti della commissione Politiche agricole della Conferenza delle Regioni, ci ha confermato che il governo intende posticipare l'introduzione e l'applicazione della normativa europea grazie permettendo l'utilizzo e l'esaurimento delle etichette già a magazzino. Questa soluzione potrebbe realmente dare un sostegno a un comparto importante per l'economia regionale e quella nazionale" ha concluso. (Rev)