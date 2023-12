Francia: Parigi, 19 per cento di alloggi non utilizzati nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Parigi nel 2020 c'erano 262 mila alloggi "inoccupati" o poco utilizzati, che rappresentavano il 19 per cento del totale. È quanto emerge da una stima dell'Agenzia parigina dell'urbanismo (Apur). Nell'ultimo decennio il dato è aumentato di circa il 4,7 per cento. Nel dettaglio, tre anni 128 mila alloggi erano vuoti e 134 mila erano utilizzati in modo occasionale per lavoro o come residenza secondaria. Parigi è la seconda città di Francia con il più alto numero di alloggi non utilizzati dopo Nizza, dove il dato è al 28 per cento. Al terzo posto c'è Grenoble, al 17 per cento, e poi Nancy, al 16 per cento. (Frp)