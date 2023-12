Camera: oggi question time con i ministri Piantedosi, Tajani, Roccella e Crosetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova da venti anni arricchisce il panorama dell’informazione del nostro Paese" Elena Bonetti

Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

20 luglio 2021

- Si svolge oggi, mercoledì 6 dicembre alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Lo rende noto l'ufficio stampa della Camera. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a contrastare il rischio di attentati e infiltrazioni terroristiche di matrice islamica (Bordonali - Lega); sulle opportunità di destinare risorse finanziarie per la realizzazione all'estero di strutture per migranti richiedenti asilo, nell'ambito del recente Protocollo tra Italia e Albania (Colucci - M5s); sulle iniziative volte al ripristino di condizioni di legalità in relazione ad un immobile occupato abusivamente da pluripregiudicati sito a Napoli (Borrelli - Avs); sulle iniziative, anche in sede europea e internazionale, per il contrasto dell'immigrazione irregolare e della tratta di esseri umani (Foti - Fd'I). Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, risponde a interrogazioni sulla posizione del governo nei confronti dei Paesi membri dell'Ue e delle istituzioni europee in relazione alla convention di Identità e democrazia tenutasi recentemente a Firenze (Faraone - Iv-C-RE); sulle misure a sostegno delle esportazioni delle imprese italiane, anche attraverso la valorizzazione dell'operato della rete diplomatica nella promozione e tutela del made in Italy (Orsini - FI-Ppe). La ministra per la Famiglia, la natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella, risponde a interrogazioni sulle risorse necessarie a finanziare i progetti per la riconversione dei beni confiscati alle mafie in centri antiviolenza e case rifugio, alla luce della revisione del Pnrr (Carfagna - Az-Per-RE); sulle iniziative volte a incrementare la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, con particolare riferimento al finanziamento della formazione e dell'aggiornamento di personale qualificato (Ghio - Pd-Idp); sulle iniziative, anche di carattere finanziario, volte a potenziare le azioni di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica (Lupi - Nm(N-C-U-I)-M). Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, risponde a una interrogazione sul procedimento disciplinare avviato nei confronti del generale Roberto Vannacci (Magi - Misto-+Europa). (Com)