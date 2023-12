Ia: Cingolani (Leonardo), strumento potente di efficientamento, utile contro cambiamento climatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Intelligenza artificiale “è uno strumento potente di efficientamento e come tale non se ne può fare a meno nella battaglia per il cambiamento climatico”. Lo ha dichiarato l’Amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, in occasione della quarta edizione del “Ceo Talk” organizzato da Rcs Academy e Corriere della Sera. “È uno strumento molto potente per ottimizzare i processi di produzione, efficientamento, analisi e previsione. Rendere efficace e ottimizzare il funzionamento di un sistema complesso vuol dire anche ridurre il suo impatto ambientale”, ha aggiunto. (Rin)