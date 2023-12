Migranti: Erdogan, sfida comune, per superare i problemi servono sforzi congiunti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per superare i problemi relativi all’immigrazione illegale sono necessari sforzi congiunti, in quanto si tratta di una sfida comune. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in un’intervista al quotidiano “Kathimerini”, in vista del Consiglio di cooperazione ad alto livello che si terrà domani ad Atene. “Stiamo assistendo a un aumento significativo dei movimenti migratori in tutto il mondo. Purtroppo, si registra anche un rapido incremento delle strutture criminali”, ha osservato Erdogan. “Naturalmente, continuiamo i nostri vigorosi sforzi nella lotta contro l’immigrazione irregolare. È importante che l’Unione europea sostenga il nostro Paese in questa materia. Occorre adottare misure comuni che prevedano un’equa condivisione degli oneri e delle responsabilità per prevenire la migrazione. Ciò non dovrebbe limitarsi alla cooperazione tra Turchia e Grecia o ai movimenti migratori nell’Egeo, è una lotta su scala estremamente ampia che richiede la partecipazione dell’intera comunità internazionale”, ha spiegato il presidente turco. (Gra)