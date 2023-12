Serbia-Cipro: Vucic a colloquio con omologo Christodoulides, rispettiamo reciprocamente nostra integrità territoriale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cipro è un Paese che collabora con noi in tutti i settori e firmeremo altri tre accordi di cooperazione nel campo dell'istruzione, delle scienze e della diplomazia. Vogliamo anche migliorare la cooperazione nel turismo e incoraggiare gli investitori ciprioti a venire in Serbia", ha sottolineato il presidente serbo. "Abbiamo discusso del dialogo tra Belgrado e Pristina e voglio ribadire pubblicamente il nostro sostegno agli sforzi del governo serbo. La posizione di Cipro è chiara e non può essere modificata riguardo all'integrità territoriale e alla sovranità della Serbia", ha sostenuto da parte sua il presidente cipriota nella conferenza stampa. (Seb)