Difesa: riunione del Comitato interministeriale di alto livello della Forza di gendarmeria europea (2)

- Eurogendfor è uno strumento di gestione delle crisi a disposizione delle Organizzazioni Internazionali, composto da forze di polizia a ordinamento militare degli Stati membri dell’Unione europea. Attualmente include l’Arma dei Carabinieri italiana, la Guardia civil spagnola, la Gendarmeria nazionale francese, la Guarda nacional republicana portoghese, la Marechaussée olandese, la Gendarmeria militare polacca e la Gendarmeria romena, oltre alla Lituania in qualità di partner e alla Turchia quale osservatore. Il Cimin è presieduto con turno annuale da uno Stato membro. Per l’Italia, che ha assunto la presidenza il 15 dicembre 2022 e tornerà a presiedere il Comitato nel 2030, partecipano lo Stato maggiore della Difesa (Smd), il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri e il Maeci, rappresentato dal vice direttore generale degli Affari politici e di Sicurezza. Nel corso della riunione odierna sono stati presentati gli obiettivi raggiunti dalla presidenza italiana, tra cui la valorizzazione degli assetti multinazionali della Forza, con particolare riferimento alla forza di polizia di riserva (Reserve Formed Police Unit) dispiegata nell’ambito della missione Eulex in Kosovo, a guida italiana. Inoltre, è avvenuto il passaggio di consegne tra la presidenza italiana uscente e la Guardia civil spagnola. Infine, è stata ufficializzata l’ammissione della Repubblica di Moldova in qualità di osservatore. (Res)