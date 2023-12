Fvg: comandante Carabinieri a Gorizia per 25mo anniversario missione Bosnia-Erzegovina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi a Gorizia, alla caserma Cascino, la cerimonia di celebrazione del 25mo anniversario dell’inizio della missione "Multinational Specialized Unit" in Bosnia Erzegovina, iniziata il 2 agosto del 1998. Alla cerimonia ha partecipato il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Teo Luzi, che ha visitato i comandi provinciali dei Carabinieri di Gorizia e Trieste. lntervenendo nel corso della cerimonia, Luzi ha parlato della forza dei rapporti umani, fattore di coesione nei reparti dell’Arma, come di un elemento essenziale per far germogliare e affermare quel nuovo assetto della Nato, che si basava su un modello di lavoro differente in grado di interpretare la complessa realtà bosniaca all’indomani della firma degli accordi di Dayton. Su questi presupposti nacque la Multinational Specialized Unit, un modello divenuto vincente secondo il generale, replicato nei Balcani Occidentali e dal 2003 anche in Medio Oriente e che trova ancora oggi applicazione a Pristina, in Kosovo, nell’ambito della missione Kfor della Nato. Il successo di questa continua affermazione internazionale è, secondo Luzi, la capacità dell’Arma di esprimere, anche all’estero, gli stessi valori e i principi che contraddistinguono tutti i carabinieri in Italia, al servizio delle comunità e del cittadino. (Frt)