Serbia: Vucic, condizione per votare in Kosovo il 17 dicembre è riconoscerne l'indipendenza

- La Serbia deve riconoscere il Kosovo per dare la possibilità ai serbi che vivono lì di votare alle elezioni parlamentari del 17 dicembre. Lo ha detto il presidente serbo Aleksandar Vucic al vertice mondiale per l'azione sul clima, in programma oggi e domani a Dubai nell'ambito della Cop28. Lo riporta l'agenzia di stampa "Beta". Vucic ha affermato che non si potrà andare a votare sul territorio del Kosovo perché il primo ministro kosovaro Albin Kurti "non vuole che i serbi possano godere dei diritti fondamentali e naturali". "Dobbiamo riconoscere il Kosovo affinché i serbi possano partecipare alle elezioni. Punto. Niente di più e niente di meno. E tutti in Serbia e in Europa lo sanno", ha detto il capo dello Stato serbo. La Commissione elettorale centrale della Serbia (Rik) ha già comunicato che alle prossime elezioni parlamentari del 17 dicembre previste nel Paese i cittadini serbi del Kosovo voteranno nella città di Vranje, e nelle amministrazioni comunali di Kursumlija, Raska e Tutin, situati in Serbia centrale al valico amministrativo col Kosovo. (Seb)