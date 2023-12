Russia: "Kommersant", 4 anni di reclusione per 2 ufficiali accusati di non aver respinto attacco ucraino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale di Mosca ha condannato due ufficiali russi a quattro anni di reclusione per non aver respinto un attacco ucraino contro il territorio russo nell'aprile del 2022. Lo ha riferito il quotidiano "Kommersant", citando sue fonti. In particolare, si tratta di un attacco missilistico ucraino che ha colpito un deposito di munizioni vicino al villaggio di Staraya Nelidovka, nella regione di Belgorod, causando sette vittime e 43 feriti tra le Forze armate russe. Secondo gli inquirenti, gli ufficiali hanno violato le regole di servizio di combattimento per respingere un attacco a sorpresa sul territorio della Russia. Un articolo corrispondente del Codice penale russo prevede una pena massima di dieci anni di reclusione. Come notato da "Kommersant", questo è stato il primo caso in cui il tribunale ha esaminato il caso con l'accusa del genere. Inoltre, il quotidiano ha aggiunto che i militari non sono stati privati dei ranghi di ufficiali e quindi potranno tornare al servizio nelle Forze armate, una volta scontata la pena. (Rum)