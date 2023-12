Sardegna: dal Comune di Cagliari via libera al nuovo stadio cittadino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sì del Consiglio comunale di Cagliari al nuovo stadio di Cagliari. Dall'assemblea civica è arrivato il via libera all'unanimità per la delibera sull'accordo di programma già firmata dalla Giunta regionale. Ora si attende il via libera del Paur della Regione (ex valutazione impatto ambientale) e poi si tornerà in aula per approvare il Pef, il piano economico finanziario. Dopo di che partiranno il bando e gara per la costruzione del nuovo impianto che avrà oltre 25mila posti (con la possibilità di ampliare a 30mila), un albergo 4 stelle superior con 122 camere, un ristorante panoramico, un centro benessere, spazi congressuali per ospitare oltre 1.000 persone. L'investimento complessivo sarà di 157 milioni di euro. (Rsc)