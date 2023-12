Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - L'assessore alle Politiche del personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la città dei 15 minuti Andrea Catarci partecipa alla giornata di promozione e formazione sul funzionamento del Regolamento per l'Amministrazione Condivisa dei Beni Comuni materiali e immateriali di Roma Capitale in collaborazione con Labsus. Municipio Roma X, Sala Polivalente al piano terra dell'edificio denominato "Torre", Largo del Capelvenere, Acilia (ore 17:30)- Evento dal titolo “Roma nel Turismo, innovazione e sviluppo sostenibile, due anni di commissione Turismo: confronto e dibattito per immaginare insieme il futuro”. Intervengono, tra gli altri, l’assessore capitolino ai Grandi eventi, sport, turismo e moda, Alessandro Onorato, il presidente della commissione Turismo di Roma Capitale, Mariano Angelucci. Roma, Auditorium Ara Pacis (ore 9) (segue) (Rer)