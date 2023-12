Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di “Dove mangiare, dormire, lavarsi”, 280 pagine di indirizzi utili per chi vive per strada, conosciuta anche come la “Guida Michelin dei poveri”, organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio. Roma, via della Paglia 14 B (ore 11:30)- Incontro dal titolo “Donne e arene”, organizzato dal Parco archeologico del Colosseo. Intervengono il direttore del Parco archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo, e Gian Luca Gregori dell’Università Sapienza di Roma. Roma, Cura Iulia (ore 16:30)- Presentazione della versione italiana del Rapporto della Commissione sui Futuri dell'Educazione dell'Unesco dal titolo “"Re-immaginare i nostri futuri insieme: un nuovo contratto sociale per l'educazione". Interverranno Anna Ascani, vicepresidente della Camera dei Deputati, Paola Frassinetti, sottosegretario di Stato del ministero dell'Istruzione e del Merito, e Enrico Vicenti, segretario generale della commissione Nazionale Italiana per l'Unesco. Roma, Sala del Refettorio della Camera dei Deputati, via del Seminario 76 (ore 15) (Rer)