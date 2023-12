Terrorismo: incontro diplomatico Italia-Usa su contrasto Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto ieri a Roma un incontro degli alti rappresentanti diplomatici del Piccolo gruppo della Coalizione globale per sconfiggere lo Stato islamico. L’incontro è stato presieduto dal viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli e ha visto la partecipazione di Pasquale Ferrara, direttore degli Affari politici del ministero degli Esteri, e del vice inviato speciale degli Stati Uniti per la Coalizione Ian McCary. I partecipanti hanno fatto il punto sugli sforzi collettivi per contrastare lo Stato islamico nel nord-est della Siria, in Iraq, nell’Africa sub-sahariana e nell’Asia centrale. Lo riferisce un comunicato congiunto. È stata espressa soddisfazione per l’impegno di stabilizzazione della Coalizione per le aree liberate di Siria e Iraq ed è stato concordato di dare priorità alle esigenze umanitarie e di sicurezza nei campi profughi e nelle strutture di detenzione nel nord-est della Siria. (segue) (Res)