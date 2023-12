Terrorismo: incontro diplomatico Italia-Usa su contrasto Stato islamico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l’Africa, è stato concordato di armonizzare ulteriormente gli sforzi con altre iniziative regionali ed è stata approvata la strategia di implementazione del piano d’azione del gruppo della Coalizione focalizzato sull’Africa (Africa Focus Group). È stata accolta con favore la partecipazione di Burkina Faso, Camerun, Kenya, Mauritania, Nigeria, Senegal e Togo alla sessione dedicata all’antiterrorismo in Africa. La Coalizione, si legge nella conclusione della nota, ha intensificato l’attenzione sulla minaccia posta dallo Stato islamico nella regione dell’Asia centrale, sottolineando la necessità di aumentare ulteriormente l’impegno con gli Stati non membri dell’Asia centrale. Il Piccolo gruppo ha accolto con favore la partecipazione attiva dell’Uzbekistan in qualità di osservatore a Roma. (Res)