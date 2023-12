Caivano: Zangrillo, coinvolgiamo giovani e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non una semplice messa a punto della macchina comunale ma un intervento profondo e innovativo, che dovrà assicurare ai cittadini, da parte del loro Municipio, servizi del massimo livello di qualità raggiungibile. Il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo torna oggi a Caivano per alzare l'asticella di quella sfida. "So che tutte le persone coinvolte nel nostro progetto - dice Zangrillo in una intervista al "Mattino" - hanno compreso il senso d'urgenza, e si sono mosse nella direzione di garantire che alla progettazione segua da subito la capacità di far accadere le cose. In questo senso rivivo l'esperienza del piano casa dopo il terremoto dell'Aquila, e degli interventi successivi al crollo del Ponte Morandi. C'è la stessa necessità di fare presto e bene, di ricostruire soprattutto il senso della comunità". Poi spiega come può farlo la pubblica amministrazione: "Nell'attività amministrativa la comunità, i cittadini, le imprese devono trovare un riferimento sicuro e qualificato. Un Comune che funziona bene è uno strumento capace di migliorare anche le relazioni e le condizioni del contesto economico e sociale: può favorire quelle contaminazioni capaci di innescare una crescita organica e serena. È per questo che nel Piano che presenterò stamattina, elaborato con i commissari straordinari che reggono il Comune e con il commissario di governo per la riqualificazione, abbiamo tra l'altro dato spazio a un progetto che riguarda i bambini". La fascia di popolazione, cioè, che i fatti tragici del Parco Verde hanno dimostrato vivere in una condizione di degrado e di rischio: "Vogliamo coinvolgere gli alunni delle quarte e quinte delle quattro scuole primarie di Caivano: 700 bambini tra gli 8 e i 10 anni da rendere protagonisti della crescita del loro territorio. Entro Natale avvieremo un primo contatto con i dirigenti scolastici. Abbiamo previsto tempi serrati, per marzo il Consiglio sarà insediato: i bambini di Caivano devono avere finalmente voce, e soprattutto ascolto. Stesso obiettivo intendiamo raggiungerlo attivando un tavolo con le associazioni, i giovani, i diversamente abili, per favorire l'inclusione sociale e, attraverso di essa, la crescita culturale". (segue) (Rin)