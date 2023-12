Caivano: Zangrillo, coinvolgiamo giovani e imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da zero a mille: non sembra un obiettivo realistico per un motore inceppato da molte incrostazioni: "Se vogliamo fare di Caivano un modello esportabile in altre realtà difficili è necessario mirare alto. Nel nostro Piano la prima linea d'intervento riguarda non a caso il capitale umano. Avevamo la necessità di comprendere, nel quadro di fragilità strutturale della pubblica amministrazione, il livello di competenza ed esperienza dei dipendenti, un lavoro preliminare che è stato affidato ai trenta dipendenti del Dipartimento e del Formez, che vedrò stamattina. Allo stesso tempo, abbiamo avviato subito le procedure per nuove assunzioni". Quanto alla definizione di un tavolo per il rilancio economico: "I soggetti istituzionali, Comune in primis, devono saper coinvolgere i soggetti economici locali in una strategia che porti il territorio a crescere. A Caivano - conclude Zangrillo - il nostro personale sta realizzando la digitalizzazione dello Sportello unico delle attività produttive e dell'edilizia, che dovunque in Italia rappresenta un importante interfaccia tra un Comune e il suo territorio". (Rin)