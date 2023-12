Germania: sondaggio, Afd primo partito nell’est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nazionalconservatori di Alternativa per la Germania (Afd) sono il primo partito nell’est del Paese, con il 32 per cento dei consensi in vantaggio di otto punti sui popolari dell’Unione cristiano-democratica (Cdu). È il risultato di un sondaggio condotto dall’istituto demoscopico Verian per il settimanale “Der Spiegel”. Dalla rilevazione emerge la debolezza in Germania orientale delle formazioni che compongono il governo del cancelliere Olaf Scholz. Il Partito socialdemocratico tedesco (Spd) è al 12 per cento, mente i Verdi si attestano al 9 per cento. Il Partito liberaldemocratico (Fdp) si ferma al 4 per cento, superato dai post-comunisti di La Sinistra al 9 per cento. Le altre formazioni raccolgono complessivamente il 10 per cento delle preferenze. All’opposizione al Bundestag, Afd è classificata come sospetta organizzazione estremista di destra dall’Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l’agenzia di intelligence interna della Germania. (Geb)