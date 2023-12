Medio Oriente: Consiglio cooperazione Golfo condanna operazione Israele a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) hanno ribadito “la condanna dell'aggressione israeliana contro il popolo palestinese, nonché dell'escalation di violenza, dei bombardamenti indiscriminati e del trasferimento forzato da parte delle forze israeliane contro i palestinesi”. E’ quanto si legge in un comunicato stampa del Ccg al termine del 44esimo vertice tenutosi ieri a Doha. I membri del Ccg – Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Qatar, Kuwait e Oman – hanno elogiato gli sforzi di mediazione compiuti da Egitto e Qatar. I membri del Ccg hanno sottolineato la necessità di riavviare immediatamente la tregua per raggiungere un cessate il fuoco, oltre a garantire la consegna di aiuti umanitari. Dal vertice è stato ribadito il sostegno al popolo palestinese nella Striscia di Gaza e hanno messo in guardia dai pericoli derivanti dall’espansione degli scontri e dall’estensione del conflitto ad altre zone del Medio Oriente. Infine, hanno ribadito la richiesta della “fine dell’occupazione, il rafforzamento della sovranità del popolo palestinese su tutti i suoi territori entro i confini del 1967, la creazione di uno Stato palestinese indipendente con Gerusalemme Est come capitale e la garanzia dei diritti dei rifugiati”.(Res)